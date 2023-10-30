زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 دينار

أحمد الفهد ترأس اجتماعاً لمجلس الدفاع العسكري: تسارع الأحداث يستوجب تحقيق أقصى الجاهزية لقواتنا المسلحة



أحيط مجلس الوزراء علماً بالتوجيهات السامية من لدن صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والتي تقضي بمراجعة مستويات المعيشة لشرائح المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحسين أوضاعهم وأحوالهم الحياتية، دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة والحاجة الماسة لإيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات. وتنفيذا للتوجيهات السامية، كلف المجلس وزير المالية فهد الجارالله إعداد التصورات الشاملة والنهائية التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح من المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الحالي بالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمة في ضوء وجود العديد من المقترحات النيابية في هذا الصدد، على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. كما كلف المجلس وزير المالية تحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم وتحقيق العدالة والمساواة، مع العمل بشكل متواز على تطوير وإصلاح ما من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامة المالية دون أدنى تأثير لتلك الإصلاحات على المواطنين وأوضاعهم.

هذا، وأبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» أن المجلس وافق على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار ويشمل أرامل وأبناء من مستحقي الأنصبة للمعاش التقاعدي للمتوفين. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد أن «الظروف الاستثنائية» التي تشهدها الساحة الإقليمية وما يترتب عليها من تسارع للأحداث تدفعنا نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لقواتنا المسلحة حفاظا على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه. وأشار الشيخ أحمد الفهد، عقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الدفاع العسكري، إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات العسكرية لخدمة الوطن وحمايته والذود عنه في ظل الأوضاع والظروف الراهنة التي تتطلب من الجميع وضع مصلحة البلاد العليا فوق كل مصلحة.



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مجلس الوزراء: تكليف وزير المالية إعداد تصورات شاملة ونهائية لتحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح من المواطنين وزير الدفاع: الظروف الإقليمية الاستثنائية تدفعنا لتحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة لقواتنا المسلحة