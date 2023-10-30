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اتفاق على استمرار عمل التنسيقية

10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز المطيري
مشاورات مكثفة شهدها يوم أمس استعدادا وتنسيقا لجلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة المقررة صباح اليوم لجهة «التفاهم» حول مناصب المجلس، بالإضافة إلى عضوية اللجان البرلمانية. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء»، إن هناك توافقا ملحوظا على عضوية بعض اللجان التي من المرجح أن تكون نسبة كبيرة منها عن طريق التزكية وفقا للاتفاق النيابي- النيابي حول توزيعة النواب وتبادل الأدوار «رغم وجود تباين نسبي على مناصب الرئيس والمقرر». وأوضحت المصادر أن التباين على منصبي «الرئيس والمقرر» قد يؤثر على تشكيلة بعض اللجان ومن ثم ينعكس سلبا على بقية «التفاهمات» رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها أطراف فاعلة «لترتيب» الأوضاع وحسم الأمور وفقا لما هو متفق عليه ومقرر، تحاشيا لنشوء خلاف بين النواب قد يؤثر على سير الأمور. وأشارت المصادر إلى أن منصبي «أمانة السر» و«المراقب» لم يحسما حتى مساء أمس، حيث من المقرر أن يشهد الترشح لهما انتخابات بين أربعة نواب ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في آخر لحظة.
وشددت المصادر على أن هناك رغبة حقيقية وتوافقا على ضرورة استمرار عمل اللجنة التنسيقية الخاصة بإعداد الأولويات قياسا على الإنجازات التي حققتها على أرض الواقع.

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