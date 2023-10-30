وزير الدفاع الظروف الإقليمية الاستثنائية تدفعنا لتحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة لقواتنا المسلحة

الفهد لقيادات الجيش: سرعة العمل على تذليل أي عقبات أمام تنفيذ الخطط العسكرية



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد أمس الاثنين أن «الظروف الاستثنائية» التي تشهدها الساحة الإقليمية وما يترتب عليها من تسارع للأحداث تدفعنا نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لقواتنا المسلحة حفاظا على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع عقب ترؤس الشيخ أحمد الفهد اجتماعا لمجلس الدفاع العسكري بمقر الوزارة بحث خلاله الاستراتيجيات المستقبلية وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بالمهام والواجبات المناطة بعموم وحدات الجيش الكويتي.

وأشار الشيخ أحمد الفهد الى اهتمام وزارة الدفاع بالعمل وفق التوجيهات السديدة للقيادة السياسية التي تحرص دائما على دعم وتشجيع أبنائها من منتسبي الجيش الكويتي وهو الأمر الذي يعكس إيمانها بأهمية تطوير قدرات وإمكانيات القوات المسلحة بجميع صنوفها.

وأضاف أن ذلك يأتي بهدف مواكبة التطور الحاصل في مجال التسليح والتجهيز العسكري وفق أعلى المعايير التقنية والتكنولوجية داعيا قيادات الجيش إلى سرعة العمل على تذليل جميع العقبات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتنفيذ وحدات الجيش لمهامها وواجباتها على أكمل وجه.

كما دعا القيادات إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات العسكرية لخدمة الوطن وحمايته والذود عنه في ظل الأوضاع والظروف الراهنة التي تتطلب من الجميع وضع مصلحة البلاد العليا فوق كل مصلحة.