مجلس الوزراء تكليف وزير المالية إعداد تصورات شاملة ونهائية لتحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح من المواطنين



تكليف الجارالله بتحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم وتحقيق العدالة والمساواة وتطوير وإصلاح ما من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامة المالية مجلس الوزراء أعرب عن أمله أن يشهد دور الانعقاد المقبل المزيد من التعاون المشترك والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق العديد من الإنجازات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتفضل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة وذلك صباح اليوم الثلاثاء بمبنى مجلس الأمة.

ثم أحيط مجلس الوزراء علما بالتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد لمجلس الوزراء والقاضي بمراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يسهم بتحسين أوضاعها وأحوالها الحياتية دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة والحاجة الماسة لإيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات.

وتنفيذا للتوجيهات السامية كلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد الجارالله لإعداد التصورات الشاملة والنهائية التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح من المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمة في ضوء وجود العديد من المقترحات النيابية في هذا الصدد على أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام القادم.

كما كلف مجلس الوزراء وزير المالية بتحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم وتحقيق العدالة والمساواة مع العمل بشكل متواز على تطوير وإصلاح ما من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامة المالية دون أدنى تأثير لتلك الإصلاحات على المواطنين وأوضاعهم.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية على التوجيهات السامية لكل ما فيه خير للوطن والمواطن، مؤكدا في الوقت ذاته على العمل مع مجلس الأمة الموقر على تنفيذ التوجيهات السامية بأسرع وقت ممكن.

ثم استعرض مجلس الوزراء الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة المتحدة الصديقة الأسبوع الماضي، وذلك تلبية للدعوة الموجهة لسموه من قبل صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

كما استعرض نتائج زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لصاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة في قصر باكنغهام، حيث نقل سموه تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، إلى صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ودعوة سموه لجلالته لزيارة بلده الثاني الكويت، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية التاريخية بين الكويت والمملكة المتحدة والتي تعكس عمق التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في كل الأصعدة والمجالات.

وأحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح علما بصدور مرسوم بقبول استقالة د.أماني سليمان بوقماز وزيرة الأشغال العامة، وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم إخوانه الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلتها الوزيرة طيلة فترة توليها مهام منصبها الوزاري، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح لخدمة الوطن.

كما أحاط مجلس الوزراء علما بصدور مرسوم بتعيين د.جاسم الأستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى عمله وزيرا للأشغال العامة بالوكالة.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر التي ستعقد اليوم الثلاثاء.

وأعرب مجلس الوزراء عن أمله أن يشهد دور الانعقاد المقبل المزيد من التعاون المشترك والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق العديد من الإنجازات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

قبول استقالة بوقماز وتعيين الأستاد وزيراً للأشغال بالوكالة بالإضافة إلى عمله