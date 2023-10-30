قبول استقالة بوقماز وتعيين الأستاد وزيرا للأشغال بالوكالة بالإضافة إلى عمله

قبول استقالة بوقماز وتعيين الأستاد وزيرا للأشغال بالوكالة بالإضافة إلى عمله
التاريخ
10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر أمس الاثنين المرسوم رقم 204 لسنة 2023 بقبول استقالة د.أماني سليمان بوقماز وزيرة الأشغال العامة.
كما صدر أمس الاثنين المرسوم رقم 205 لسنة 2023 بتعيين د. جاسم الأستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى عمله وزيرا للأشغال العامة بالوكالة.
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