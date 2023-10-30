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قبول استقالة بوقماز وتعيين الأستاد وزيرا للأشغال بالوكالة بالإضافة إلى عمله

10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر أمس الاثنين المرسوم رقم 204 لسنة 2023 بقبول استقالة د.أماني سليمان بوقماز وزيرة الأشغال العامة.
كما صدر أمس الاثنين المرسوم رقم 205 لسنة 2023 بتعيين د. جاسم الأستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى عمله وزيرا للأشغال العامة بالوكالة.

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