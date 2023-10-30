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الكويت مستمرة في حشد المجتمع الدولي لوقف ما يحصل للشعب الفلسطيني الشقيق

10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عرض وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على مجلس الوزراء آخر تطورات ومستجدات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا استمرار الكويت بحشد المجتمع الدولي وطرق جميع الأبواب لوقف ما يحصل للشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبا بإيقاف الحرب فورا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق بالإضافة إلى وضع حل نهائي للقضية الفلسطينية.
كما أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مجلس الوزراء علما باستمرار الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وما تحمله على متنها من مئات الأطنان من مواد غذائية ومعدات طبية وسيارات إسعاف ومستلزمات إغاثية مقدمة من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي.

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