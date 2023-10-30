الكويت مستمرة في حشد المجتمع الدولي لوقف ما يحصل للشعب الفلسطيني الشقيق

(MENAFN
- Al-Anbaa) عرض وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على مجلس الوزراء آخر تطورات ومستجدات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا استمرار الكويت بحشد المجتمع الدولي وطرق جميع الأبواب لوقف ما يحصل للشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبا بإيقاف الحرب فورا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق بالإضافة إلى وضع حل نهائي للقضية الفلسطينية.
كما أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مجلس الوزراء علما باستمرار الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وما تحمله على متنها من مئات الأطنان من مواد غذائية ومعدات طبية وسيارات إسعاف ومستلزمات إغاثية مقدمة من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي.
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