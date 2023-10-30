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أغيلار لـ الأنباء وفد إسباني متخصص في تقنيات الزراعة بالمناخ الجاف يزور الكويت 6 نوفمبر

10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد السفير الاسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار ان 100 الف كويتي زاروا اسبانيا خلال الصيف الماضي. وكشف أغيلار في تصريح خاص لـ«الأنباء» عن ان وفدا من جنوب اسبانيا وتحديدا من مدينة الميريا متخصصا في تقنيات الزراعة في المناخ الجاف سيزور الكويت في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، مشيرا إلى حرصه الدائم والمستمر على توسيع مجالات التعاون الثنائي وتعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وفي بيان أصدرته السفارة، وحصلت الانباء على نسخة منه، أعرب السفير الإسباني عن سعادته لتدشين اول رحلة طيران مباشرة إلى مدينة برشلونة امس عبر الخطوط الكويتية بواقع 3 رحلات أسبوعيا في أيام الاثنين والخميس والسبت، وذلك بعد نحو عام من بدء الرحلات الجوية المباشرة الى العاصمة الإسبانية مدريد.
ولفت إلى ان الخط المباشر مع مدريد أصبح مبادرة ناجحة للغاية، سواء بالنسبة للشركة أو بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد تقدما مطردا وملحوظا جنبا إلى جنب مع هذا الارتباط التاريخي المباشر بين البلدين الصديقين، موضحا ان برشلونة تعتبر واحدة من أجمل الوجهات السياحية في اوروبا وافتتاح الخط الجديد سيفتح المجال أمام المزيد من التواصل بين الشعبين الصديقين.
وأعرب أغيلار عن تقديره العميق «لإدارة الخطوط الجوية الكويتية على رهانها الحقيقي من أجل إسبانيا، وأنا متأكد من أن ذلك سيكون إيجابيا للشركة ولصالح علاقاتنا الثنائية».

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