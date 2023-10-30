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40 طنا من المواد الغذائية وسيارتا إسعاف نقلتها الطائرة الـ 7 من جسر إغاثة الأشقاء في غزة

10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت الطائرة الكويتية الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش الدولي بمصر محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي، في تصريح لـ «كونا» عقب وصول الطائرة، إن هذه الشحنة هي السابعة على التوالي المقدمة من الكويت إلى الأشقاء في قطاع غزة.
وأضاف أن الشحنة تضم مجموعة متنوعة من المستلزمات الطبية الصحية وأدوية وكراسي بالإضافة إلى سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة.
وأوضح أن هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من أهالي الكويت لأشقائهم في قطاع غزة تأتي بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع والهلال الأحمر الكويتي ونظيريه المصري والفلسطيني.
وأكد أنه في الأيام الثلاثة المقبلة ستصل تباعا أربع طائرات مساعدات للأشقاء في غزة ضمن الجسر الجوي الإغاثي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمتابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وأعرب الحساوي عن الشكر لوزارة الخارجية للمساعدة وتذليل العقبات ولوزارة الدفاع لتوفيرها الطائرات لنقل المساعدات العاجلة لمصلحة الأشقاء في غزة.
وذكر أن المساعدات الكويتية ستسلم لجمعية الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش تمهيدا لنقلها للهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح البري الى داخل غزة من أجل توزيعها على المستشفيات والمحتاجين.

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