Tuesday, 31 October 2023 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السكنية ناقشت 4 ورقات عمل حول الاستدامة

10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
ترأست المؤسسة العامة للرعاية السكنية جلسات نقاشية مقامة ضمن فعاليات «أكتوبر العمران» والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول والمنعقدة في سلطنة عمان خلال الفترة بين 29 و31 الجاري على هامش الاجتماع الحادي والعشرين للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليج.
وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة ورئيس الجلسات النقاشية ناصر خريبط، إنه جرى تداول 4 ورقات عمل في المحاور المختلفة: «الاستدامة المتواصلة من الحي العربي التقليدي إلى تجسيد معاصر للسكن المستدام» و«دور الجمعيات الإسكانية التنموية والتعاونية في توفير السكن في المملكة العربية السعودية» و«استدامة استخدام الأراضي»، و«الإسكان ومستقبل المدن في دول الخليج».

MENAFN30102023000130011022ID1107339806

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث