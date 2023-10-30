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فريق الشؤون الثقافية والإعلامية بالسفارة الأميركية زار الأنباء

10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق المستشار الثقافي والإعلامي بالسفارة الأميركية في الكويت د. فريد عباس محمد والمسؤول الديبلوماسي بالسفارة ستيوارت ترنر واختصاصي الشؤون الإعلامية بالسفارة دينا الملاك.
وتناول اللقاء حديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعديد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين سفارة الولايات المتحدة الأميركية و«الأنباء» لخدمة القضايا التي تهم الشعبين الصديقين.
هذا، وحضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.

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