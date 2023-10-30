فريق الشؤون الثقافية والإعلامية بالسفارة الأميركية زار الأنباء

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق المستشار الثقافي والإعلامي بالسفارة الأميركية في الكويت د. فريد عباس محمد والمسؤول الديبلوماسي بالسفارة ستيوارت ترنر واختصاصي الشؤون الإعلامية بالسفارة دينا الملاك.
وتناول اللقاء حديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعديد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين سفارة الولايات المتحدة الأميركية و«الأنباء» لخدمة القضايا التي تهم الشعبين الصديقين.
هذا، وحضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.
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