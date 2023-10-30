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الصندوق الكويتي للتنمية شارك في ملتقى الخليج العربي الهندسي الأول

10/30/2023 11:29:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، شارك الصندوق الكويتي للتنمية في ملتقى الخليج العربي الهندسي الأول لدول مجلس التعاون، والذي انطلقت أعماله الأحد في مدينة صباح السالم الجامعية ـ قاعة المؤتمرات.
وقال الصندوق الكويتي، في بيان، إن الملتقى الذي تستمر أعماله حتى 31 الجاري، يستضيف عددا كبيرا من رواد القطاع الهندسي والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم لمناقشة مجموعة من المحاور الهندسية التخصصية التي تركز على استثمار الفرص التي يتيحها القطاع الهندسي في الكويت ودول المنطقة.
واستعرض الصندوق، من خلال جناحه الخاص في المعرض المصاحب للملتقى، مطبوعاته وإصداراته الإعلامية التي تبرز دوره التنموي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن مشاركته في هذا الحدث العلمي، تأتي ضمن تعزيز مسؤوليته الاجتماعية محليا من خلال دعمه لعدد من الأنشطة والمبادرات التي تسهم في دعم جهود التنمية البشرية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق قد أطلق برنامج «تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج» في عام 2004 والذي يهدف إلى دعم منظومة مستقبل مهنة الهندسة من خلال تعزيز مستوى المعرفة الفنية والمهنية لدى الكوادر الوطنية وتزويد السوق المحلي بالكفاءات والخبرات العلمية والتجارب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية، حيث بلغ إجمالي عدد خريجي البرنامج منذ إطلاقه حتى سبتمبر 2023 أكثر من 850 متدربا ومتدربة.

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