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السفير الياباني دور إنساني كبير للكويت

10/30/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد السفير الياباني لدى البلاد مورينو ياسوناري بالدور الإنساني التي تؤديه الكويت لخدمة المحتاجين والمتضررين في العالم جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان. وقال ياسوناري لـ «كونا» أمس الاثنين عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير إنه اطلع خلال اللقاء على حجم البرامج الإنسانية التي تنفذها الجمعية على المستويين الدولي والمحلي ودورها الكبير في مساندة الدول من خلال تقديم العون للعمالة المتضررة والأسر المحتاجة. وأعرب عن تقديره لدور الهلال الأحمر الكويتي في مساندة الشعوب التي تتعرض للكوارث الطبيعية والحد من معاناتهم الإنسانية. وأوضح ياسوناري أن اليابان قررت تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار استجابة للوضع المتدهور في غزة من خلال الـ«أونروا» واللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدة مجالات.

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