Tuesday, 31 October 2023 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نزاهة نظمت برنامجا تدريبيا حول مكافحة الفساد بمشاركة 45 جهة حكومية

10/30/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس برنامجا تدريبيا بعنوان «دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تعزيز النزاهة» والذي يستمر ليومين بمشاركة 45 جهة حكومية و88 مشاركا من الفئة الإشرافية، ويأتي في إطار سعي الهيئة إلى مكافحة الفساد والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية في «نزاهة» صالح التنيب إن البرنامج يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لدى العاملين في الجهات الحكومية وبيان الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والوقاية منه والتعرف على اختصاصات عمل الهيئة.
وأوضح التنيب أنه من خلال البرنامج يتم تسليط الضوء على قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية واختصاصاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومجالاتها وآلية الاستعراض ودور الهيئة في تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الدولي.
بدورها، أكدت مراقب التعاون والاتفاقيات الدولية في إدارة التعاون الدولي أنوار القديري أن الهيئة تعكف على تقديم برامج بناء القدرات، لافتة الى أنها قدمت محاضرة عن إدارة التعاون الدولي تتضمن اختصاصات وأهداف الهيئة، والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وهي المظلة الأم التي تندرج تحتها وتقاس عليها الكثير من التزامات الكويت إقليميا ودوليا، مشيرة إلى أنه سيتم التطرق إلى فصول الاتفاقية الأساسية، ومنها التدابير الوقائية والتجريم ودور الهيئة على الصعيد الدولي.
من جهتها، ذكرت مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب في «نزاهة» نادين البدر ان البرنامج يوضح دور الهيئة في تعزيز مبادئ النزاهة بالجهات الحكومية، لافتة إلى تضمن البرنامج عدة محاور، منها التعريف بشبهات جرائم الفساد الواردة في قانون إنشاء الهيئة، وآلية استقبال البلاغات وحماية المبلغين ورصد ومتابعة استرداد الأموال بالخارج، إضافة لشرح نظام تقديم إقرارات الذمة المالية. وتابعت البدر: كذلك تم التعرف على دور الوقاية بتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية وتقديم نبذة عن استراتيجية الكويت لمكافحة الفساد والتعرف على قانون حق الاطلاع على المعلومات وتعارض المصالح الذي يعتبر نتاجا لهذه الاستراتيجية.

MENAFN30102023000130011022ID1107339802

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث