نائب وزير الخارجية بحث مع سفير هنغاريا القضايا المشتركة

نائب وزير الخارجية بحث مع سفير هنغاريا القضايا المشتركة
التاريخ
10/30/2023 11:29:41 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) اسقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير هنغاريا لدى الكويت أندراش سابو.
وتناول البحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل توطيدها بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.
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