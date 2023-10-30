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نائب وزير الخارجية بحث مع سفير هنغاريا القضايا المشتركة

10/30/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اسقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير هنغاريا لدى الكويت أندراش سابو.
وتناول البحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل توطيدها بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

MENAFN30102023000130011022ID1107339801

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