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فيصل الحمود الشباب ثروة اجتماعية وعلمية وفكرية ولهم كل التقدير

10/30/2023 11:29:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المبرمجة سندس الفارسي بمناسبة تصنيفها من قبل هيئة الأمم المتحدة ضمن أفضل المبرمجين على مستوى الوطن العربي وذلك لابتكارها خوارزميات تعمل بالذكاء الصناعي لمكافحة الجريمة والمخدرات وتأهلها لعرض مشروعها الكويتي للمنافسة في مؤتمر البرمجة من أجل النزاهة المقام في الدوحة، متمنيا لها التوفيق والسداد ومستقبلا زاهرا في المجال التكنولوجي.
من جهتها، أعربت الفارسي عن سعادتها وشكرها على ما لاقته من تقدير وتكريم وترحيب من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة وكونه أول الداعمين لها.
على صعيد متصل، أكد الشيخ فيصل الحمود أن الكويت مليئة بالشباب الطموح وبالكوادر المتميزة والمبدعين، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم بجميع فئاتهم العمرية حيث إنهم ثروة اجتماعية وعلمية وفكرية وثقافية ولهم التقدير الكامل، فبهم ترتقي كويتنا لتكون في مصاف الدول المتقدمة دائما في مختلف المجالات.

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