السبيعي المطيري وعد بإقرار بدلات وكوادر مهندسي الأوقاف

«التكويت» يكاد يغيب عن القطاع الهندسي.. وبدل «الوقفية» سيساهم في الإقبال على العمل بالوزارة



أعلنت جمعية المهندسين الكويتية استعداداتها للتعاون التام مع وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري لمواجهة عزوف المهندسين الكويتيين عن العمل في وزارة الأوقاف، مشيرة إلى غيابهم الملحوظ في مشاريع الوزارة وأعمالها الفنية -الهندسية بسبب عدم وجود حوافز أو تطبيق بدلات المهندسين وكادرهم بشكل كامل.

جاء ذلك في لقاء الوزير المطيري مع نائب رئيس الجمعية م.محمد السبيعي وعضو مجلس الإدارة م.جلال الفضلي ومستشار المجلس م.غازي المشيعلي ورئيس مركز التدريب بالجمعية م.أنس الحديب، حيث استقبلهم بمكتبه في الوزارة.

وقال م.محمد السبيعي: سعدنا بلقاء الوزير وتجاوبه مع مطالب الجمعية للإسراع بإقرار بدلات المهندسين وتطبيق كادرهم وإدراج بدل الموقع ضمن شهادة الراتب، مضيفا أنه تم التوافق لتشكيل فريق مع وكيل وزارة الأوقاف لوضع هذه المطالب حيز التنفيذ.

وأضاف: تم طلب إضافة بدل «الوقفية» ليشمل المهندسين في الوزارة أسوة بالعاملين فيها مما يشكل حافزا إضافيا للعمل في «الأوقاف»، لافتا إلى أن العنصر الكويتي يكاد يغيب عن القطاع الهندسي وبعض مشاريع الصيانة دون أي مهندسين كويتيين وبعضها بمهندس كويتي واحد لكل المحافظة، وهو أمر لا يعكس التوجهات الرسمية بتكويت مختلف القطاعات وحتى قطاع العقود الحكومية للمساهمة بتعديل التركيبة السكانية.

وأشار إلى ترحيب الوزير بمقترح الجمعية لتدريب وتأهيل المهندسين الكويتيين مقابل الفرص الوظيفية لهم دون أي كلفة على الوزارة على أن يتم تعيينهم فور تجاوز البرنامج المصمم خصوصا لمن يرغبون بالعمل.

وأعرب عن الأمل في تجاوز هذه العقبات وتوفير الحوافز المطلوبة لتشجيع المهندس الكويتي على العمل في وزارة الأوقاف وسعد العجز فيها، واننا مستعدون للتعاون التام مع وكيل الوزارة والإسراع في إقرار البدلات ومساواتهم مع زملائهم في الجهات الحكومية الأخرى، ونثمن هذا التجاوب السريع.