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55 عامًا على مؤتمر الحسنة.. يوم خدع بدو سيناء إسرائيل

10/30/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم 31 أكتوبر الذكرى الـ 55 لمؤتمر الصمود والتحدى بمدينة الحسنة بوسط سيناء الذى أفشل خلاله مشايخ بدو سيناء محاولة اسرائيل تدويل سيناء وأعلنوا أن أرضهم مصرية ورئيسهم جمال عبدالناصر.
نظمت المؤتمر السلطات الإسرائيلية فى مدينة الحسنة بوسط سيناء بحضور سائل الإعلام العالمية يوم 31 أكتوبر من عام 1968.
قال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إنه أعدت إسرائيل لمؤتمر عام يقام فى منطقة الحسنة بوسط سيناء يحضره مشايخ وعواقل سيناء، تحت رعاية قادة إسرائيل للتأكيد على عزل سيناء وإعلان ذلك على لسان مشايخ وعواقل سيناء، كانت القيادة المصرية برجالها ومؤسساتها المعنية تتابع الموقف ومن خلال رجالها الشجعان على الأرض من أهل سيناء الشرفاء، تم رصد المخطط وتدبير إحباطه.
وأضاف أن مشايخ سيناء وقفوا ضد المؤتمر وإقامته وفكرته، ولكن الصفعة كان يجب أن تكون قوية ومؤثرة، وبالتالى أعلنوا موافقتهم ومشاركتهم فيه، وهو ما أسعد القيادة الإسرائيلية فى ذاك الوقت، وأعدت لهذا اليوم الأسطورى فى انتظار أن يقول رموز سيناء كلمتهم الفاصلة ويكون مطلبهم على لسانهم الذى يروق لها.
وأشار إلى أن مشايخ سيناء قالوا كلمتهم وكانت واضحة: "سيناء أرض مصرية وستبقى مصرية ولا نرضى بديلا عن مصر، وما أنتم إلا احتلال.. ونرفض التدويل، وأن أمر سيناء فى يد مصر.. سيناء مصرية مائة فى المائة ولا نملك فيها شبرا واحداً يمكننا التفريط فيه.. ومن يريد الحديث عن سيناء يتكلم مع زعيم مصر جمال عبدالناصر".
تشير وقائع المؤتمر المعلن عنها، أنه حضر للمشاركة فيه ممثلين من مشايخ من كافة قبائل سيناء، وكان إجماعهم مبكرا على إفشاله بتخطيط وتجهيز من القيادة المصرية التى كانت تتابع الموقف، وفى الوقت الذى كان قادة إسرائيل ينتظرون نجاح المؤتمر بأن يعلن مشايخ سيناء أمام العالم تدويل سيناء، كانت المفاجأة عندما بدأت فاعليات المؤتمر الذى تحدث فيه اليهود عما قدموه للأهل فى سيناء وعن طموحهم وآمالهم بالنسبة لهم وعندما طلبوا الكلمة من شيوخ سيناء وقع الاختيار الذى كان متفقاً عليه مسبقاً على الشيخ سالم الهرش الذى خدعه فى بداية كلمته، قائلاً أنتم تريدون سيناء دولية "ثم فاجئ الجميع بقوله " أؤكد لكم أن سيناء مصرية وستظل بنت مصرية 100% ولا يملك الحديث فيها إلا السيد الزعيم جمال عبدالناصر "، وفشلت المحاولة التى أدارها شيوخ سيناء مجتمعين بتخطيط وتنظيم مسبق من الإدارة المصرية.
وفى تأكيد له على الواقعة سبق وأعلن الشيخ على الهرش، حفيد الشيخ سالم الهرش، إنه أعقب المؤتمر نفى الشيخ إلى الأردن، وبعد مرور سنوات عاد مرة أخرى ليلتقى الزعيم جمال عبدالناصر الذى قدم له مجموعة من الهدايا عبارة عن "طبنجة وعباءة وسيارة جيب" ولكن الشيخ سالم تبرع بكل شيء للقوات المسلحة عدا العباءة التى اعتبرها رمزا وتذكارا من "ناصر"وعاد الشيخ سالم الهرش لسيناء بعد انتصار اكتوبر عام 1973 م وتوفى فى عام 2001 م.














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