وزارة التموين تبدأ غدا صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر نوفمبر

(MENAFN
- Youm7) تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الأربعاء صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2023، حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ويستفيد من منظومة السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد ببطاقات التموين .
ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
على جانب آخر تستمر الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كما تشارك وزارة التموين والتجارة الداخلية في المبادرة من خلال طرح السلع بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ ومجمع استهلاكي بمحافظات الوجه القبلى والبحري
بالإضافة الى 8 آلاف فرع لمشروع جمعيتي وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.
وكان
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم، وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيراً إلى أن الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد.
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