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وزارة التموين تبدأ غدا صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر نوفمبر

10/30/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الأربعاء صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2023، حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ويستفيد من منظومة السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد ببطاقات التموين .



ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.



على جانب آخر تستمر الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كما تشارك وزارة التموين والتجارة الداخلية في المبادرة من خلال طرح السلع بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ ومجمع استهلاكي بمحافظات الوجه القبلى والبحري
بالإضافة الى 8 آلاف فرع لمشروع جمعيتي وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.



وكان
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم، وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيراً إلى أن الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد.
















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