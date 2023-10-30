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مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: قطاع غزة لم يعد مكانًا آمنًا

10/30/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Youm7)

أكد رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن إسرائيل تسعى لإخلاء قطاع غزة من سكانه وتوجيههم نحو شبه جزيرة سيناء المصرية.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال منصور: "إن قطاع غزة لم يعد مكانًا آمنًا، حيث تم تدمير نصف مبانيه تقريبًا وأصبح معظم السكان مشردين".

ودعا منصور مجلس الأمن الدولي إلى التحرك للسماح بمرور 100 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة لمواجهة الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحصار والقصف الإسرائيلي.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.

وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو"(حق النقض) الأمريكي.








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