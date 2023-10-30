منظمة غير حكومية: مقتل 31 صحفيا فى قطاع غزة منذ بدء التصعيد

MENAFN - Youm7) أعلنت منظمة "لجنة حماية الصحافيين" غير الحكومية أن عدد الصحافيين الذين قتلوا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، وصل إلى ما لا يقل عن 31 صحافيا، وفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم الروسية.

وأشارت اللجنة في بيان نشر على موقعها،الاثنين، إلى أن "الحرب بين إسرائيل وحماس أصبحت الفترة

التي قتل فيها أكبر عدد من

الصحافيين الذين يقومون بتغطية النزاع، منذ بدء لجنة حماية الصحافيين بإحصاء ضحايا الصحافة في 1992".

وأضافت أنه "خلال الفترة بين 7 و30 أكتوبر، كان بين الـ 9 آلاف شخص الذين قتلوا من الجانبين، ما لا يقل عن 31 صحافيا".

وكانت الحصيلة السابقة للضحايا بين الصحافيين، التي نشرتها "لجنة حماية الصحافيين" قبل أسبوع، هي عند 27 قتيلا.

يذكر أن العمليات القتالية في قطاع غزة تستمر منذ 7 أكتوبر الجاري، حيث أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ردا على هجوم حركة "حماس" على مستوطنات ومدن غلاف غزة.

وقتل في هجوم الفصائل الفلسطينية أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، بينما أسفرت العملية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص وإصابة أكثر من 21 ألفا بجروح، حسب معطيات وزارة الصحة في القطاع.







