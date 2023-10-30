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ماليزيا تدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعى لهدنة فى غزة

10/30/2023 11:24:59 PM
(MENAFN- Youm7) رحبت ماليزيا باعتماد قرار الأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية، ودائمة، ومستدامة بين القوات الإسرائيلية وحماس في غزة.



وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الماليزية، أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) الاثنين،: "لقد صوتت ماليزيا لصالح القرار وشاركت في تقديمه، تمشيًا مع موقف البلد الثابت لدعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة، ودائمة، وشاملة، وسلمية، للقضية الفلسطينية.



وأضاف البيان :"وبالتالي، فإن هذه النتيجة هي رسالة سياسية واضحة، وسليمة، وحازمة من قبل المجتمع الدولي الذي يطالب باتخاذ إجراءات حتمية بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة"، مشيرا إلى أن اعتماد هذا القرار يدل على صوت أكثر إيجابية للمجتمع الدولي لإحراز تقدم جوهري وملموس لمعالجة الكارثة الإنسانية التي لا تزال تتكشف.



وأكدت الخارجية الماليزية أنه "يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة احترام إرادة الجمعية العامة للأمم المتحدة والتصرف بما يتماشى معها، مشيرة إلى أن أربعة قرارات لمجلس الأمن بشأن فلسطين لم يتم تبنيها منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر الجاري.



وأضافت أن ماليزيا ستواصل المشاركة بنشاط في الجلسة العامة للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، التي من المقرر أن تستأنف في 31 أكتوبر الجاري.



يشار إلى أنه تم اعتماد قرار حماية المدنيين ودعم الالتزامات القانونية والإنسانية في قطاع غزة، بأغلبية 120 صوتًا إيجابيًّا و14 صوتًا معارضًا، في حين امتنعت 45 دولة عن التصويت خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية.












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