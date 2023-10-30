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رئيس وزراء العراق يبحث هاتفيا مع نظيرته الإيطالية تطورات عدوان إسرائيل على غزة

10/30/2023 11:24:59 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي الاثنين، مع نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني، التطوّرات الإقليمية والدولية إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.


وأوضح السوداني - وفقا لما أوردته الوكالة العراقية للأنباء - "أن المنطقة تمر بمنعطف خطير، ينذر بتفاقم واتساع الصراع، وأن ما حدث في 7 أكتوبر الجاري هو نتاج سنوات من الظلم والقتل وعدم احترام العهود والمواثيق الدولية، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في العيش الآمن".


وجدد موقف العراق الثابت والمبدئي من الحق الفلسطيني، مشيرا إلى الحاجة الكبيرة إلى موقف مسؤول من المجتمع الدولي والدول العظمى، كي تتدارك الأزمة الإنسانية، وتمنع تمدد الصراع، بما يؤثر على إمدادات الطاقة ويضيف حرباً جديدة إلى الحروب والصراعات الحالية.. مؤكدا ضرورة فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون ظروفاً مأساوية.


من جانبها.. أعربت ميلوني عن قلق إيطاليا إزاء الأحداث في غزّة، مؤكدة اهتمام حكومة بلادها بجهود خفض التصعيد، كما أثنت على جهود الأجهزة الأمنية العراقية في حفظ الأمن والاستقرار، مشيرة إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع العراق وإيطاليا.








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