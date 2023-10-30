فلسطين: على مجلس الأمن التدخل لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة

MENAFN - Youm7) شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الاثنين، على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسئولياته، وأن يستمع إلى الضمير العالمي، من أجل إنقاذ أرواح الملايين من المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، المعرضين للخطر في هذه الكارثة الإنسانية التي لا يمكن تصورها، ولتجنب التهديدات الخطيرة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي.



جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها المندوب الفلسطيني، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، استهداف السكان المدنيين العزل الواقعين تحت احتلالها وحصارها في قطاع غزة، واستخدامها لكافة أشكال العنف والأسلحة الفتاكة، في ظل إفلاتها المطلق من العقاب واستمرار فشل العالم في التحرك، لوقف هذه المذبحة والخسائر الفادحة في الأرواح البشرية، وهو ما يشكل وصمة عار على جبين الضمير العالمي.





وفي هذا السياق، أشار منصور إلى أنه وفي الوقت الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة، في 27 أكتوبر، قرارًا دعا إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووقف النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، والالتزام الكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، قامت إسرائيل بتجاهل مطالب المجتمع الدولي وانتهاك كافة بنود القرار، من خلال تكثيف عدوانها الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني، منوها إلى هجماتها العشوائية جوا وبحرا وبرا، وقطعها جميع الاتصالات مع غزة، بمن في ذلك عن العاملين في المجال الإنساني، في محاولة منها لارتكاب جرائم الإرهاب والحرب، بعيدا عن أنظار العالم.





وأشار منصور إلى استشهاد أكثر من 8 آلاف فلسطيني في هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 24 يومًا، إلى جانب إصابة أكثر من 20240 فلسطينيًا، إضافة إلى استشهاد 63 موظفًا في "الأونروا" والمُسعفين والصحفيين، الذين تم استهدافهم بشكل علني، مُشيرًا أيضًا إلى استشهاد أكثر من 3 آلاف طفل، وأكثر من 2000 امرأة.





ونوه منصور إلى أن هناك ما يزيد عن 1000 طفل في عداد المفقودين، الذين من المرجح أن يكونوا تحت الأنقاض، متسائلا: " لماذا لم يتم إدراج إسرائيل ضمن قائمة مُنتهكي حقوق الأطفال حتى الآن ؟ ".





كذلك، نوه منصور إلى أنه وفقا لتقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن أكثر من 100 ألف فلسطيني نازح يحتمون في المستشفيات في جميع أنحاء غزة، مناشدا المجتمع الدولي اتخاذ إجراء دولي فوري لوقف هذه المجازر، ووقف إطلاق النار والتهديدات الإسرائيلية ضد المستشفيات، إلى جانب المطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي اللاإنساني والعقاب الجماعي لجميع السكان، الذي يتسبب في انتشار المجاعة والجفاف والأمراض فيما بين 2.3 مليون نسمة من السكان في غزة.





وفيما يخص الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أشار منصور إلى تصاعد جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين بشكل صارخ ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، وعنف المستوطنين، والقيود الأكثر صرامة على الحركة، والاعتقالات الجماعية، وهدم المنازل، والانتهاكات المكثفة للفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.





وفي هذا السياق، نوه منصور إلى استشهاد أكثر من 120 فلسطينيًا من الضفة الغربية، من بينهم أكثر من 33 طفلًا، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال شهر أكتوبر الجاري، إلى جانب حصار العديد من البلدات والقرى الفلسطينية وتعرضها لهجمات مُستمرة من قبل ميليشيات المستوطنين المُسلحة، وبحماية كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذين يواصلون ترويع ومهاجمة جميع أبناء الشعب الفلسطيني، وإشعال النار وتدمير المُمتلكات الفلسطينية.



