Tuesday, 31 October 2023 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحوث الإسلامية يعقد ندوة حول الصمود الفلسطينى فى مواجهة البطش الصهيونى

10/30/2023 11:24:55 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد مجمع البحوث الإسلامي ، الأربعاء المقبل، الندوة الشهريَّة لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان: (الصمود الفلسطيني في مواجهة البطش الصهيوني ودور الأزهر الشريف في دعم القضية)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من: الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة.



يُحاضر في الندوة التي تنظِّمها الأمانة العامَّة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع في مركز الأزهر للمؤتمرات، كلٌّ من: دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر، والسفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بجامعة الدول العربية، والدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور أحمد ربيع أحمد، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق، والدكتور سعيد عطية، أستاذ
اللغة العبرية وآدابها في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وعميدها الأسبق، والدكتور أحمد زارع، أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر.



وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة: إنَّ موضوع هذه الندوة يأتي في ظرف دقيق؛ نظرًا لما يتعرَّض له الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم صهيونية، مؤكِّدًا موقف الأزهر الشريف الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة،
واستنكاره الشديد لصمت
العالم حيال هذا الإرهاب الصهيوني.



ولفت عيَّاد إلى أنَّ الأزهر الشريف لم يدِّخر جهدًا في سبيل نُصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم الذي قدَّم تضحيات كبيرة لحماية مقدَّساته ومقدَّراته والتشبث بأراضيه، داعيًا مؤسسات المجتمع الدولي المعنية إلى ضرورة وضع حدِّ للانتهاكات الصارخة والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصِّهيوني في قطاع غزة.



من جانبه، أوضح الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ الندوة الشهرية لمجلة الأزهر سوف تناقش عددًا من المحاور المهمَّة، هي: (الصراع العربي الصهيوني.. تاريخ وحاضر ومستقبل)، و(القدس بين الحق الإسلامي والمزاعم الصهيونية)، و(دور الدولة المصرية في مساندة القضية الفلسطينية)، و(محطات الأزهر المضيئة في دعم القضية الفلسطينية وتفنيد الادعاءات الصهيونية)، و(دور الإعلام العربي في استعادة الوعي ومواجهة الرواية الصهيونية المضلِّلة).



وتَعْقد مجلَّة الأزهر شهريًّا ندوةً حواريَّة تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصصات الشرعية والأدبية والثقافية والقانونية وغيرها؛ لمناقشة أهم قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تُناقِش أهمَّ الكتب حديثة الصدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلَّة.












MENAFN30102023000132011024ID1107339783

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث