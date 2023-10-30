أبرز خدمات الكنيسة الأسقفية للصم وضعاف السمع.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) لا يوجد إنسان أو مخلوق كامل، وكل شخص منا ينقصه أمر ما، ويحتاج للآخرين فى أمر ما وجميعنا نتكامل كأعضاء فى جسد واحدلكلٍ كرامته وقدراته الخاصة، ومن هذا المنطلق تهتم العديد من الكنائس بتقديم الخدمات للعديد من فئات المجتمع، وتولى اهتماما خاصاً بالصم وضعاف السمع.





وأطلقت الكنيسة الأسقفي بمصر ، الكنيسة الإلكترونية لخدمة الصم وضعاف والسمع تحت إشراف وتنفيذ قطاع الإعلام والثقافة إذ تم تنفيذ المشروع على مدار 6 أشهر لتصبح الخدمة متُاحة، وذلك بكنيسة يسوع نور العالم الأسقفية بمنطقة مصر القديمة.





وقال محب نعيم رئيس قطاع الإعلام والثقافة بالكنيسة الأسقفية كلمة خلال الحفل قائلا: يأتى هذا المشروع لخدمة الصم باللهجة المصرية بهدف التعرف على الكتاب المقدس بشكل أعمق، حيث تستهدف الخدمة كل مستخدمى لغة الإشارة على الإنترنت.







وأضاف محب نعيم: ستنمو الخدمة بمساعدة كل أصم مسيحى يسعى لمعرفة الله أكثر، فنحن نعمل من خلالكم.





وألقى القس جاستن ميرف ضيف الحفل: أشارك بكثير من خدمات الكنائس الإلكترونية حول العالم ولكن أشعر بامتياز بوجودى معكم اليوم فى مصر، كما أصلى أن تكون هذه الخدمة سبب بركة لكثيرين من الصم وضعاف السمع.





واعتبر القس كليمنت راعى كنيسة الصم أن خدمة الكنيسة الإلكترونية هدفها التعرف على كلمة الله فهى خدمة مفتوحة لكل الصم، حيث يشترك الصم على منصة واحدة للتواصل.





وأشار القس إيميل زكى راعى كنيسة مصر القديمة الأسقفية لأهمية إطلاق الخدمة والتى ستعمل على النمو الروحى لكل الصم فى مصر، مضيفًا: نرحب بكل أصم يحتاج للمساعدة الروحية.





وعمل على ترجمة الحفل للغة الإشارة، كلير غايس ورامز بخيت الخادمى بالكنيسة الأسقفية بمصر القديمة.





وتستهدف الكنيسة الإلكترونية تقديم الخدمة الروحية للصم غير القادرين على الوصول للكنائس، وذلك عن طريق تقديم محتوى روحى من خلال الاجتماع الاسبوعى، بالإضافة لمحتوى خاص بالشباب والأطفال بلغة الإشارة.





ويتكون برنامج الخدمة الإسبوعية، من فيديو درامى يوضح فقرة الوعظ، بالإضافة لتعليق وتأمل كتابى وقراءة من الكتاب المقدس حيث يختتم البرنامج بترنيمة.





وتعمل خدمة الكنيسة الإلكترونية باستخدام منصات فيسبوك ويوتيوب وتيك توك بهدف الوصول لكل الفئات العمرية لمستخدمى لغة الإشارة.





ومن المقرر أن تتوافر خدمة المشورة الروحية مع القس كليمنت مرة إسبوعيًا من خلال التواصل أونلاين.