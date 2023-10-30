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تعرف على ضوابط التعامل مع المبيدات

10/30/2023 11:24:55 PM
(MENAFN- Youm7) خطر التسمم بالمبيدات خلال عمليات رش المحاصيل الزراعية ضد مختلف الآفات الزراعية، يظل قائما إذا لم يتبع القائم بعملية الرش أو نقل المبيدات بتعليمات لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.



وفى التقرير التالى نتعرف على ضوابط التعامل مع المبيدات:



‎1- حظر نقل المبيدات أو عرضها مع المواد الغذائية للإنسان والحيوان لتفادي خطر التسمم بالمبيدات.



2- يتم تداول المبيدات في عبواتها الأصلية من الشركة المنتجة وحظر وضع المبيدات داخل عبوات أخرى غير العبوات المخصصة لها.



3- يحظر استعمال العبوات الفارغة في حفظ المأكولات أو المشروبات لتفادي خطر التسمم بالمبيدات.



4- غلق عبوة المبيد جيدا قبل نقلها إلى مكان آخر.



5- أن يكون عمال الرش أصحاء أجسامهم خالية من الجروح وخالية من الأمراض المزمنة.



6- ارتداء رداء خاص وقفاز وحذاء من الكاوتشوك.



7- فتح عبوات المبيدات تدريجيا لمنع خروج الغازات المحبوسة دفعة واحدة.



8- وضع لافتات على المساحات المرشوشة لحظر دخولها وتناول ما بها من مواد غذائية "خضر أو فاكهة".



9- تجنب التدخين أو تناول أي طعام أو شراب أثناء العمل.



10- تجنب إلقاء بقايا محاليل الرش في قنوات الري والمصارف.



11- تنظيف مهمات الوقاية الشخصية المستخدمة بعناية، و يغسل الجسم جيدا بالماء والصابون بعد انتهاء العمل.



12- عدم غسل الملابس الملوثة بالمبيدات في قنوات الري.



13- إستبعاد حيوانات المزرعة من الحقول عند القيام بعمليات الرش لوقايتها من رذاذ وأبخرة المبيدات.



14- تجنب جمع الثمار قبل انقضاء فترة الأمان أو الانتظار المسموح بها بعد المعاملة بالمبيد.



15- تجنب استعمال الحشائش النامية في الحقول المعالجة في تغذية الحيوان لتفادي خطر التسمم بالمبيدات .



16- تخزين المبيدات في مخازن مستوفاة للشروط القياسية.



17- ضرورة وجود شنطة إسعاف مع كل فريق من رجال المكافحة تحتوى على بعض المواد لعمل الإسعافات الأولية قبل نقل المصاب بالتسمم إلى المستشفى للعلاج.












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