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اليوم.. انعقاد مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع) بمسجد الإمام الحسين

10/30/2023 11:24:54 PM
(MENAFN- Youm7) فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تُعقد مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية اليوم الثلاثاء، برئاسة: الدكتور عبد الكريم صالح، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ محمود الطوخي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ صالح أبو القاسم، والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي، والقارئ الشيخ أحمد مكى.
وستبدأ القراءة من أول سورة الحج، وبإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.








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