تعرف على مبادرة بنت الملك لزواج اليتيمات في الكنيسة

MENAFN - Youm7) دائما ما تهتم الكنيسة الأرثوذكسية بكل رعاياها فى كل ربوع مصر والوطن العربى والمهجر، وخصوصا إيبارشيات الوجه القبلى، من أسوان وحتى المنيا، بإجمالى 30 إيبارشية، حيث تعمل على رعايتهم تعليمياً وصحياً واجتماعياً.

القمص بيشوى شارل

ومن أبرز المبادرات المجتمعية للكنيسة

مبادرة بنت الملك ، الخاصة بزواج اليتميات، حيث يقول القمص بيشوى شارل سكرتير البابا تواضروس للرعاية الاجتماعية فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع: إن الأسر غير القادرة على تجهيز بناتها للزواج تلجأ للكنيسة وتطلب مساعدتها، مبينا أن الكنيسة لديها قاعدة بيانات لجميع الرعايا من أول رب الأسرة حتى الطفل، ونبحث كل البيانات، وبعد ذلك تتلقى الدعم من خلال لجنة البر التى أسسها قداسة البابا شنودة الثالث، ومستمرة هذه اللجنة فى تزايد وازدهار عن طريق إعطاء الأموال للأسر.





ولفت القمص بيشوى شارل إلى أن تفكير الكنيسة أن يكون للفتاة دفتر خاص بها وخاص بزواجها، ووقع الأنبا يوليوس ووزيرة التضامن نيفين القباج اتفاقية بحضور قداسة البابا تواضروس لفتح دفاتر توفيرمن خلال بنك ناصر الاجتماعى، حيث يتم فتح أموال بفائدة شهرية ويدعم البنك هذا المشروع، وتنازل عن أى رسوم لفتح الدفاتر، موضحا أنها مبادرة جيدة جدا وشجعت على التواصل مع البنك أكثر وأكثر، وحول سحب المبلغ الخاص المسجل باسم الفتاة أوضح أنها لن يستطيع فتح الدفتر حيث يتم السحب فقط من خلال الكنيسة ويكون بعد تقديم عقد الخطوبة.





نواة المشروع

وبدأت نواة المشروع منذ 10 مايو عام 2020، حين استقبل البابا تواضروس الثانى، الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بالمقر البابوى، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك ناصر الاجتماعى، فيما يخص مشروع "بنت الملك" الذى يهدف إلى إصدار دفاتر توفير خاصة لزواج الفتيات القاصرات عند بلوغهن سن الزواج، ممن تساهم الكنيسة فى دعمهن بالاشتراك مع أسرة الفتاة، والراغبين فى تقديم الدعم والمساعدة من أبناء الكنيسة، ما يسهم فى تدبير احتياجات الفتيات المقبلات على الزواج بشكل لائق.





وتم توقيع البروتوكول من جانب الكنيسة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات، ومن جانب بنك ناصر الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.