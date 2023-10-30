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مصرع 4 أشخاص فى حوادث عنف متصلة بالانتخابات بالفلبين

10/30/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Youm7) لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم جنوب الفلبين الإثنين بالتزامن مع توجه الملايين من المواطنين للتصويت في الانتخابات المحلية التي تشهدها البلاد.



وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم نشر أكثر من 300 ألف من ضباط الشرطة والجنود لتأمين مراكز الاقتراع في أكثر من 42 ألف قرية بالفلبين.



بدوره، قال رئيس لجنة الانتخابات جورج جارسيا إن عملية التصويت كانت سلمية بشكل عام باستثناء عدة حوادث في جزيرة "مينداناو" الجنوبية.



ويصوت الفلبينيون على أكثر من 336 ألف منصب بالمجالس المحلية التي تستخدمها الأحزاب السياسية لبناء قواعد شعبية من الناخبين بالانتخابات العامة.














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