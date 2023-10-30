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إسبانيا: العثور على جثتين على متن قارب يحمل مهاجرين قبالة جزر الكناري

10/30/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت خدمات الإنقاذ البحري الإسبانية الاثنين بالعثور على جثتي مهاجرين اثنين على متن قارب يحمل أكثر من مائتي مهاجر تم رصده في وقت مبكر من صباح اليوم قبالة جزيرة تينيريفي، أكبر جزر الكناري الإسبانية.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن خدمات الإنقاذ البحري لم تدل بالمزيد من التفاصيل بشأن الضحيتين، ولكنها أشارت إلى أن القارب يحمل 34 قاصرا.



وهذا هو قارب المهاجرين الثالث الذي يصل إلى الجزيرة الاثنين، وذلك بعد العثور على قارب يحمل على متنه 83 مهاجرا وآخر يقل 95 شخصا.



يذكر أن 23 ألفا و500 شخص تقريبا وصلوا إلى جزر الكناري عن طريق القوارب في الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى الـ15 من أكتوبر الجاري؛ ما يمثل زيادة بنسبة 90% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.












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