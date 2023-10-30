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بنجلاديش: تخفيف حكم الإعدام بحق 7 أشخاص على خلفية هجوم إرهابي

10/30/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Youm7) خففت المحكمة العليا في بنجلاديش الإثنين حكم الإعدام الصادر بحق سبعة أشخاص على خلفية هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 20 شخصا عام 2016 إلى السجن مدى الحياة.



وقال محامي الدفاع إن لجنة من قضاة المحكمة العليا خففت أحكام الإعدام بعد رفض الطعون التي قدمها المتهمين، مضيفا أن المحكمة العليا انتهت إلى أن الرجال مدانون بتدبير مؤامرة وتحريض المسلحين الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.



واحتجز مسلحون رهائن داخل مقهى في العاصمة وأطلقوا النيران وفجروا قنابل ، ما أسفر عن مقتل عشرين شخصا معظمهم من الأجانب، واستمرت المواجهة لقرابة 12 ساعة.












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