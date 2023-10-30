بنجلاديش: تخفيف حكم الإعدام بحق 7 أشخاص على خلفية هجوم إرهابي

(MENAFN
- Youm7) خففت المحكمة العليا في بنجلاديش الإثنين حكم الإعدام الصادر بحق سبعة أشخاص على خلفية هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 20 شخصا عام 2016 إلى السجن مدى الحياة.
وقال محامي الدفاع إن لجنة من قضاة المحكمة العليا خففت أحكام الإعدام بعد رفض الطعون التي قدمها المتهمين، مضيفا أن المحكمة العليا انتهت إلى أن الرجال مدانون بتدبير مؤامرة وتحريض المسلحين الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
واحتجز مسلحون رهائن داخل مقهى في العاصمة وأطلقوا النيران وفجروا قنابل ، ما أسفر عن مقتل عشرين شخصا معظمهم من الأجانب، واستمرت المواجهة لقرابة 12 ساعة.
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