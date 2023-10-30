البنتاجون: نعمل مع الشركاء لضمان عدم امتداد الحرب إلى الشرق الأوسط الكبير

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها تعمل مع الوكالات الحكومية والحلفاء والشركاء لضمان عدم امتداد الحرب إلى الشرق الأوسط الكبير.



وذكرت الوزارة - في بيان على موقعها الإلكتروني، الإثنين: "أن المسؤولين الأمريكيين يعملون بشكل وثيق مع القادة الإسرائيليين ومع الشركاء في المنطقة لاستعادة الأمن في المنطقة والعمل مع جميع الجماعات ذات الصلة لتأمين إطلاق سراح الرهائن".





مضيفة أن الحكومة الأمريكية تعمل أيضًا مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل الإجلاء الآمن للمواطنين الأمريكيين من غزة.



وفي سياق منفصل أوضحت الوزارة أن الجيش الأمريكي اتخذ إجراءات عسكرية حاسمة للدفاع عن القوات الأمريكية التي تعرضت لهجوم من قبل الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.





وأضاف البيان: "أن تورط إيران في هذا الصراع برمته ليس مفاجئا، والولايات المتحدة تشعر بالقلق.. ولذا ستواصل الولايات المتحدة تركيزها على منع التصعيد الإقليمي واتساع نطاق هذا الصراع".



وأوضحت الوزارة أن "إيران تزود وكلائها بالطائرات بدون طيار وبالتدريب والأسلحة التي يستخدمونها لمهاجمة القوات الأمريكية، وتستخدم إيران نفسها الزوارق السريعة لمضايقة الشحن في الخليج العربي الحيوي".



وأفاد "البنتاجون" بأن الولايات المتحدة زادت من وضع قوتها في القيادة المركزية الأمريكية، ولكن يمكنها أيضًا الاعتماد على الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة، وعملت الولايات المتحدة لسنوات على بناء دفاعات جوية وبحرية شبكية في المنطقة.

