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ألمانيا تبدأ تدريب جنود أوكرانيين على تشغيل نظام الدفاع الجوي باتريوت

10/30/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ مدربو الجيش الألماني الاثنين تدريب مجموعة أخرى من الجنود الأوكرانيين على تشغيل نظام الدفاع الجوي (باتريوت).


وقالت القوات الجوية الألمانية على موقع (X- تويتر سابقًا) وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية: "دعمنا لأوكرانيا مستمر. جلسة تدريب أخرى على نظام باتريوت تبدأ اليوم. 61 عسكريًا أوكرانيًا وعشرة مترجمين للغة الأوكرانية يبدأون دورتهم التدريبية التي تستغرق عدة أسابيع".


يذكر أن ألمانيا قامت بالفعل بنقل العديد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا وأعلنت عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة مليار يورو تهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.







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