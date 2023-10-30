أوسوريو يرفع الحمل البدنى فى الزمالك استعدادًا لمواجهة زد

MENAFN - Youm7) يرفع الكولومبي أوسوري ، المدير لفنى لفريق الزمالك، الحمل البدنى للاعبين لتعويض الـ48 ساعة الراحة التى حصلوا عليها عقب الخسارة من إنبى، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة زد إف سى المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile.

ويرغب الجهاز الفني لفريق الزمالك فى رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، مع معالجة أخطاء التمركز التى يقعون فيها بشكل مستمر وتؤدى لتعرض الفريق لاستقبال أهداف ومن ثم الخسارة مثلما حدث في اللقاء الماضى أمام الفريق البترولى.

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف، وفاز على سموحة بخماسية مقابل هدف، ثم خسر من إنبى بهدفين مقابل هدف.







