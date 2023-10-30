Tuesday, 31 October 2023 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوسوريو يرفع الحمل البدنى فى الزمالك استعدادًا لمواجهة زد

10/30/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Youm7) يرفع الكولومبي أوسوري ، المدير لفنى لفريق الزمالك، الحمل البدنى للاعبين لتعويض الـ48 ساعة الراحة التى حصلوا عليها عقب الخسارة من إنبى، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة زد إف سى المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile.

ويرغب الجهاز الفني لفريق الزمالك فى رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، مع معالجة أخطاء التمركز التى يقعون فيها بشكل مستمر وتؤدى لتعرض الفريق لاستقبال أهداف ومن ثم الخسارة مثلما حدث في اللقاء الماضى أمام الفريق البترولى.

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف، وفاز على سموحة بخماسية مقابل هدف، ثم خسر من إنبى بهدفين مقابل هدف.









MENAFN30102023000132011024ID1107339773

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث