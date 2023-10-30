أوسوريو يرفع الحمل البدنى فى الزمالك استعدادًا لمواجهة زد

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- Youm7) يرفع الكولومبي أوسوري ، المدير لفنى لفريق الزمالك، الحمل البدنى للاعبين لتعويض الـ48 ساعة الراحة التى حصلوا عليها عقب الخسارة من إنبى، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة زد إف سى المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile.
ويرغب الجهاز الفني لفريق الزمالك فى رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، مع معالجة أخطاء التمركز التى يقعون فيها بشكل مستمر وتؤدى لتعرض الفريق لاستقبال أهداف ومن ثم الخسارة مثلما حدث في اللقاء الماضى أمام الفريق البترولى.
الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف، وفاز على سموحة بخماسية مقابل هدف، ثم خسر من إنبى بهدفين مقابل هدف.
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