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الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وصن داونز اليوم قبل موقعة الحسم بالدوري الأفريقى

10/30/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد اليوم، الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الاهلى
أمام صن داونز بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الأفريقي. ويحضر الاجتماع ممثلًا عن النادي الاهلى خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، ويناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الغد، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

من جهته يناقش مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، مع معاونيه مقاطع الفيديو لصن دوانز لعلاج بعض الأخطاء التى ظهرت فى مباراة الذهاب، والتى قدم خلالها الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي عصر الأحد، باستاد لوفتوس فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، وتلقى خلالها المارد الأحمر هدفا أحرزه ثابيلو ماسيكو فى الدقيقة 53 ، لينتظر الفريقان حسم التأهل إلى نهائى البطولة فى مباراة الإياب.

وسبق وتخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.

كما تخطي صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الانجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد في انجولا وتعادل سلبيا إيابا في بريتوريا.






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