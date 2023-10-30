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المصري يجهز عيد ومنصور لمواجهة البنك الأهلي بعد انتهاء الأزمة

10/30/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Youm7) دخل ثنائي النادي المصري
أحمد عيد وأحمد أيمن منصور الحسابات الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، للاعتماد عليهما فى المباراة المقبلة للفريق البورسعيدي أمام البنك الأهلي، والمقرر لها الأحد المقبل، وذلك بعد انتهاء أزمة مشاركة الثنائي مع الفريق بشكل ودي مع نادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد تنازل عن شكواه ضد أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، بسبب التوقيع لناديين، والتى حالت دون مشاركة اللاعبين مع المصري منذ بداية الموسم الجاري، وتسلم مسؤولو المصري كارنيهات اللاعبين.

ورفض علي ماهر مشاركة عيد ومنصور في المباراة الماضية أمام بيراميدز، بسبب حل الأزمة قبل اللقاء بفترة قليلة لم تكن كافية لدخول اللاعبين في أجواء اللقاء والتركيز مع المصري.

وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري
NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى
NILE.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.







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