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هيثم شعبان يبدأ مهمته مع الداخلية بعد الاتفاق على خلافة عبد الرازق

10/30/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ هيثم شعبان، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا وبتروجت، مهمته الجديدة في تدريب الداخلية ، بعد الاتفاق على تدريبه الفترة المقبلة، خلفا لميمي عبد الرازق الذي استقال من تدريب الداخلية بعد مباراة فريقه أمام سيراميكا بسبب سوء النتائج.



ويبدأ هيثم شعبان مهمته خلال الفترة القادمة، بعد انتهاء الفريق الشرطي من مباراته أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري، وفقا للاتفاق الذي تم بين المدير الفني وإدارة الفريق الشرطي، والتي تولى فيها محمد معوض المدرب العام القيادة الفنية للفريق الشرطي.



ودارت مفاوضات بين هيثم شعبان وإدارة الداخلية خلال الأيام الماضية على بعض الأمور الخاصة، أبرزها أعضاء الجهاز الفني، في ظل رغبته في ضم بعض من العناصر التي عمل معها من قبل مثل عمرو حسن وعبد الحميد حسن "ميدو" الذين يعملون في منصب المدرب العام، ومصطفى عفيفي مدرب حراس المرمى.



ويتفاوض هيثم شعبان مع إدارة الداخلية من أجل بعض الأسماء من الجهاز الفني السابق ضمن الجهاز الفني الجديد، وهو ما سيتحدد وفقا للاتفاق النهائي بين المدير الفني وإدارة النادي الشرطي.



وحدد هيثم شعبان طلباته قبل تولي القيادة الفنية للداخلية وأهمها إبرام عدد من الصفقات الجديد لتقوية صفوفه، من أجل القدرة على المنافسة والبقاء في المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري المصري، باعتبار أن الفريق يحتاج إلى بعض الدماء الجديدة في بعض المراكز.












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