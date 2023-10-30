كولر والشناوى يتحدثان اليوم فى مؤتمر صحفى عن مباراة الأهلى وصن داونز

MENAFN - Youm7) يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالناديالاهلى ،ومحمد الشناوي قائد الفريق، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأربعاء فى إياب نصف نهائى دوري السوبر الأفريقى.

ويبدأ المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي مساءً ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق عن المباراة في حضور وسائل الإعلام.

ولم يكن الأهلي فى أفضل حالاته بمباراة الذهاب وفشل فى إنهاء "عقدة" صن داونز بعدم السقوط فى جنوب أفريقيا، وظهر أكثر من لاعب بعيدين عن مستواهم تماماً وفى مقدمتهم، مروان عطية وأفشة ورامي ربيعة ومحمد هاني.

فلم يكن الأهلي شرساً من الناحية الهجومية، وغاب عنه التوفيق فى الفرص القليلة التي سنحت للاعبين، ولم يُحسن صلاح محسن استغلال الفرص القليلة التى أتيحت له، ونفس الأمر بالنسبة للفرنسي أنتوني موديست الذي حل بديلاً في الدقيقة 68 لكنه اختفى تماماً.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 فى مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.



