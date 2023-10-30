واشنطن تؤكد أنها أوضحت للكيان الإسرائيلي المحتل وجوب إعادة شبكات الاتصالات في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 10 (كونا) –- أكدت الولايات المتحدة اليوم الإثنين أنها أوضحت للكيان الإسرائيلي المحتل خلال اليومين الماضيين وجوب إعادة شبكات الاتصالات في غزة التي تتعرض لقصف عنيف وسط تعتيم إعلامي تسبب به قطع الانترنت عن القطاع منذ حوالي أسبوع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع أن شبكات الاتصالات بحاجة إلى استعادة".
وأوضح ميلر "لا يقتصر الحفاظ على هذه القنوات على الاتصالات فحسب بل إنه يتعلق بضمان تدفق المعلومات الحيوية واستمرار التنسيق الإنساني وبقاء العائلات على اتصال".
وأفاد كذلك بأن واشنطن "تحرز تقدما على صعيد ضمان توصيل إمدادات الوقود الأساسية" مشددا على ضرورة الوقود "لإيصال المساعدات الإنسانية وتحلية المياه وتوفير الرعاية الطبية".
وأكد "نريد أن نرى توفر الوقود لهذه الأغراض في أقرب وقت ممكن".
وفيما يتعلق بالمياه نوه ميلر بأهمية "التأكد من إعادة تشغيل خطوط المياه إلى غزة" مضيفا "لقد قمنا بتشغيل خط نقل مياه واحد بالفعل ولدينا اتفاق لإعادة خط مياه آخر إلى غزة".
ولفت إلى أن "هناك مشكلات تتعلق بأجزاء من هذا الخط التي تعرضت للتلف بالفعل" مضيفا أن العمل جار لإصلاح تلك الأجزاء.
وكرر ميلر إدانة "استهداف المدنيين بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي شنها المستوطنون المتطرفون وفي الضفة الغربية" مشددا على وجوب أن "تتخذ إسرائيل تدابير لحماية الفلسطينيين من مثل هذه الهجمات ومحاسبة أي مستوطنين ينفذون الهجمات وكذلك أي أفراد من القوات الإسرائيلية ممن وقفوا مكتوفي الأيدي أو فشلوا في التدخل عند حدوث هذه الهجمات".
وأضاف "لقد أوضحنا للحكومة الإسرائيلية سرا وعلانية أن هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف ويجب محاسبة المسؤولين عنها".
وفيما يتعلق بوجود مخاوف من تهجير سكان قطاع غزة قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نحن نعتقد أن أهل غزة يريدون البقاء في غزة وهذا ما سمعناه باستمرار من القيادة الفلسطينية وآخرين في المنطقة ونعتقد أن لديهم الحق في القيام بذلك".
وأكد "لا أعتقد أنه يمكننا أن نكون أكثر وضوحا بشأن موقفنا بشأن هذه المسألة" مضيفا "لقد أوضحنا تماما أن موقفنا هو أن الفلسطينيين يستحقون أن يتمتعوا بحق البقاء على الأرض الفلسطينية". (النهاية)
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