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واشنطن تؤكد أنها أوضحت للكيان الإسرائيلي المحتل وجوب إعادة شبكات الاتصالات في غزة

10/30/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 10 (كونا) –- أكدت الولايات المتحدة اليوم الإثنين أنها أوضحت للكيان الإسرائيلي المحتل خلال اليومين الماضيين وجوب إعادة شبكات الاتصالات في غزة التي تتعرض لقصف عنيف وسط تعتيم إعلامي تسبب به قطع الانترنت عن القطاع منذ حوالي أسبوع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع أن شبكات الاتصالات بحاجة إلى استعادة".
وأوضح ميلر "لا يقتصر الحفاظ على هذه القنوات على الاتصالات فحسب بل إنه يتعلق بضمان تدفق المعلومات الحيوية واستمرار التنسيق الإنساني وبقاء العائلات على اتصال".
وأفاد كذلك بأن واشنطن "تحرز تقدما على صعيد ضمان توصيل إمدادات الوقود الأساسية" مشددا على ضرورة الوقود "لإيصال المساعدات الإنسانية وتحلية المياه وتوفير الرعاية الطبية".
وأكد "نريد أن نرى توفر الوقود لهذه الأغراض في أقرب وقت ممكن".
وفيما يتعلق بالمياه نوه ميلر بأهمية "التأكد من إعادة تشغيل خطوط المياه إلى غزة" مضيفا "لقد قمنا بتشغيل خط نقل مياه واحد بالفعل ولدينا اتفاق لإعادة خط مياه آخر إلى غزة".
ولفت إلى أن "هناك مشكلات تتعلق بأجزاء من هذا الخط التي تعرضت للتلف بالفعل" مضيفا أن العمل جار لإصلاح تلك الأجزاء.
وكرر ميلر إدانة "استهداف المدنيين بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي شنها المستوطنون المتطرفون وفي الضفة الغربية" مشددا على وجوب أن "تتخذ إسرائيل تدابير لحماية الفلسطينيين من مثل هذه الهجمات ومحاسبة أي مستوطنين ينفذون الهجمات وكذلك أي أفراد من القوات الإسرائيلية ممن وقفوا مكتوفي الأيدي أو فشلوا في التدخل عند حدوث هذه الهجمات".
وأضاف "لقد أوضحنا للحكومة الإسرائيلية سرا وعلانية أن هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف ويجب محاسبة المسؤولين عنها".
وفيما يتعلق بوجود مخاوف من تهجير سكان قطاع غزة قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نحن نعتقد أن أهل غزة يريدون البقاء في غزة وهذا ما سمعناه باستمرار من القيادة الفلسطينية وآخرين في المنطقة ونعتقد أن لديهم الحق في القيام بذلك".
وأكد "لا أعتقد أنه يمكننا أن نكون أكثر وضوحا بشأن موقفنا بشأن هذه المسألة" مضيفا "لقد أوضحنا تماما أن موقفنا هو أن الفلسطينيين يستحقون أن يتمتعوا بحق البقاء على الأرض الفلسطينية". (النهاية)

ر س ر / ف ا س




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