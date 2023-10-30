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الرئيس الروسي: لا شيء يمكنه تبرير قصف مئات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة

10/30/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو – 30 – 10 (كونا) -- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين انه لا يمكن تبرير قصف مئات الالاف من المدنيين الابرياء في قطاع غزة.
ونسب موقع الرئاسة الروسية الالكتروني الى بوتين قوله اجتماع عقده مع كبار المسؤولين الروس لمناقشة الاحداث التي وقعت امس في داغستان "احداث رهيبة تدور في قطاع غزة حيث يتم قصف مئات الالاف من المدنيين من الابرياء الذين لا يؤجد مكان يذهبون اليه ولا مكان يحتمون فيه.. هذا امر لا يمكن تبريره".
واضاف "عندما تنظر الى الاطفال الذين تغطي الدماء وجوههم وعندما تنظر الى معاناة الشيوخ والنساء والقتلى من الاطباء لا يمكن حبس الدموع ولا استطيع ان اعبر بشكل اخر".
ولفت بوتين النظر الى ان للولايات المتحدة الامريكية مصلحة في اثارة النزاعات في الشرق الاوسط واوكرانيا مضيفا ان "القوى التي تقف وراء اثارة النزاع في الشرق الاوسط وغيره من النزاعات الاقليمية تريد ان تستغل عواقبها من اجل زرع الكراهية وخلق حالة من الصدام بين الناس في العالم كله مضيفا ان "هذه هي اهداف محركي الدمى الجيوسياسيين".
وجدد بوتين التاكيد على موقف روسيا بان مفتاح الحل يكمن في اقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة الاركان مشيرا الى ان الموقف الروسي يختلف عن الموقف الغربي بانه لا يسعى لتحقيق اغراض انانية وبدون معايير مزدوجة وبدون مؤامرات.
وحذر بان واشنطن تسعى الى اضعاف روسيا من الداخل بعد ان فشلت في تحقيق نجاح في ارض المعركة قائلا "ان من يريد حقيقة ان يدافع عن الحق والعدالة ومقارعة الظلم والشر والتصدي للنازية الجديدة والعنصرية التي يرعاها الغرب يقاتل اليوم في جبهات القتال في (دونيتسك) و (افدييفكا) و (دنبير).
واضاف "هؤلاء هم جنودنا وضباطنا الذين حملوا السلاح ويقاتلون الى جانب اشقائهم هناك حيث يتقرر مصير روسيا والعالم اجمع بما في مستقبل الشعب الفلسطيني". (النهاية)

أ س / م م ج




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