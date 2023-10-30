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اجتماع دولي في أنقرة يطالب بإرسال قوات سلام الى فلسطين

10/30/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 30 - 10 (كونا) -- اختتم (الاجتماع الدولي من أجل فلسطين وغزة) اليوم الاثنين فعالياته في العاصمة التركية أنقرة وأصدر بيانا ختاميا دعا فيه إلى إرسال قوات حفظ سلام إلى المنطقة لحماية "المظلومين".
وشارك في الاجتماع الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية التركية عبر تقنية الاتصال المرئي أكثر من 200 شخص من القيادات الدينية الإسلامية من 92 دولة حول العالم.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي تلاه رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش أن الكيان الاسرائيلي المحتل يواصل استهداف غزة عبر هجماته التي تفتقر إلى كافة "الأسس الإنسانية والأخلاقية والقانونية".
وأشار البيان إلى الحصار المطبق على سكان غزة وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية إضافة إلى استهداف المنشآت الدينية والصحية والتعليمية "دون تمييز على الإطلاق".
وندد المشاركون بارتكاب "النظام الإسرائيلي إبادة جماعية في غزة من أجل تحقيق آماله الصهيونية" منتقدا صمت الدول الغربية إزاء "الجرائم الإسرائيلية".
وأكد البيان الختامي أن "فلسطين وغزة أراض إسلامية" داعيا إلى وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية في القطاع وعلى الفلسطينيين عموما.
وشدد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من ديارهم مؤكدا أن دعم صمود الفلسطينيين في وجه إسرائيل "مسؤولية دينية لكل مسلم".
وطالب البيان المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بالتحرك في أقرب وقت من أجل وقف "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال في غزة.
كما دعا إلى إرسال قوات حفظ سلام إلى المنطقة من أجل "حماية المظلومين وفتح ممر إنساني إلى غزة واتخاذ التدابير اللازمة لنقل الجرحى فيها إلى مستشفيات البلدان المجاورة".
وأشار البيان إلى أن "القدس وغزة تناديان المسلمين إلى الوحدة" مضيفا "أن تبني الدول الإسلامية موقفا مشتركا وحازما والتحرك في أقرب وقت للحيلولة دون الظلم والإبادة الجماعية يعد مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتقها".
ودعا البيان أيضا إلى مواصلة المظاهرات المتضامنة مع فلسطين والمنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة حول العالم في ضوء "محور القانون والأخلاق".
وأعلن أرباش عقب قراءته البيان الختامي عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من قرارات خلال الاجتماع.
ومنذ 24 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة استشهد فيها 8306 فلسطينيين بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. (النهاية)

ط أ / ر ج



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