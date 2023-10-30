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الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يبحث مع المفوض العام لوكالة (اونروا) الوضع في غزة

10/30/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 30 - 10 (كونا) -- بحث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني اليوم الاثنين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وقال بوريل في تدوينة على منصة (إكس) إنه ناقش مع المفوض العام ل(اونروا) "الوضع المزري في غزة والحاجة المتزايدة للمساعدات الإنسانية".
واضاف "ان تقديم المساعدات الإنسانية لغزة يمثل أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي بدءا بتقديم 10 ملايين يورو (6ر10 ملايين دولار امريكي)" مشيرا الى ان التبرع يأتي بناء على طلب البرلمان الأوروبي.
وحذر بوريل في تدوينته من ان "الظروف على الأرض تزداد سوءا" مشيرا الى ان "العنف يتصاعد أيضا في الضفة الغربية". (النهاية)

ن خ / ف ا س



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