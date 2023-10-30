الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يبحث مع المفوض العام لوكالة (اونروا) الوضع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 30 - 10 (كونا) -- بحث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فيليب لازاريني اليوم الاثنين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وقال بوريل في تدوينة على منصة (إكس) إنه ناقش مع المفوض العام ل(اونروا) "الوضع المزري في غزة والحاجة المتزايدة للمساعدات الإنسانية".
واضاف "ان تقديم المساعدات الإنسانية لغزة يمثل أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي بدءا بتقديم 10 ملايين يورو (6ر10 ملايين دولار امريكي)" مشيرا الى ان التبرع يأتي بناء على طلب البرلمان الأوروبي.
وحذر بوريل في تدوينته من ان "الظروف على الأرض تزداد سوءا" مشيرا الى ان "العنف يتصاعد أيضا في الضفة الغربية". (النهاية)
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