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وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مسؤول أممي أزمتي مالي والنيجر ومكافحة الإرهاب في الساحل

10/30/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع مسؤول أممي اليوم الإثنين مستجدات الأوضاع في الساحل الإفريقي لاسيما تطورات أزمتي مالي والنيجر بالإضافة إلى توحيد الجهود من أجل مكافحة "التوسع الإرهابي في المنطقة".
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن وزير الخارجية أحمد عطاف استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتبها لغرب إفريقيا والساحل ليوناردو سانتوس سيماو الذي يقوم بزيارة للجزائر.
وأضافت الخارجية أن "اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي لاسيما تطورات أزمتي مالي والنيجر وضرورة توحيد الجهود من أجل التوصل إلى حلول سياسية لهما لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".
من جهته أكد سانتوس سيماو في تصريح عقب اللقاء أن المقابلة سمحت ببحث "أهمية العمل على إيجاد وسائل وصيغ فعالة لمحاربة الإرهاب" مضيفا أن "هناك توسعا للارهاب في المنطقة ويتعين العمل معا لوقف هذا التوسع الذي يؤثر على تنمية دول المنطقة".
ورأى أن "هناك علاقة مستمرة بين الإرهاب والفقر ولوقف الإرهاب يجب وقف الفقر أولا" مشددا على أن "الإرهاب لا يمكن أن ينتصر في المنطقة". (النهاية)

م ر / ر ج



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