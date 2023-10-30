وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مسؤول أممي أزمتي مالي والنيجر ومكافحة الإرهاب في الساحل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع مسؤول أممي اليوم الإثنين مستجدات الأوضاع في الساحل الإفريقي لاسيما تطورات أزمتي مالي والنيجر بالإضافة إلى توحيد الجهود من أجل مكافحة "التوسع الإرهابي في المنطقة".
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن وزير الخارجية أحمد عطاف استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتبها لغرب إفريقيا والساحل ليوناردو سانتوس سيماو الذي يقوم بزيارة للجزائر.
وأضافت الخارجية أن "اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي لاسيما تطورات أزمتي مالي والنيجر وضرورة توحيد الجهود من أجل التوصل إلى حلول سياسية لهما لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".
من جهته أكد سانتوس سيماو في تصريح عقب اللقاء أن المقابلة سمحت ببحث "أهمية العمل على إيجاد وسائل وصيغ فعالة لمحاربة الإرهاب" مضيفا أن "هناك توسعا للارهاب في المنطقة ويتعين العمل معا لوقف هذا التوسع الذي يؤثر على تنمية دول المنطقة".
ورأى أن "هناك علاقة مستمرة بين الإرهاب والفقر ولوقف الإرهاب يجب وقف الفقر أولا" مشددا على أن "الإرهاب لا يمكن أن ينتصر في المنطقة". (النهاية)
م ر / ر ج
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