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النجم الارجنتيني ليونيل ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته

10/30/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 30 - 10 (كونا) -- حقق النجم الارجنتيني ليونيل ميسي اليوم الاثنين انجازا جديدا بنيله جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) لهذا العام ليعزز الرقم القياسي بالفوز فيها حيث حصل عليها للمرة الثامنة في مسيرته الحافلة.
جاء ذلك في الاحتفالية ال67 للجائزة والتي نظمتها مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية في العاصمة باريس حيث تم الاعلان عن الفائز بالكرة الذهبية 2023 والفائزين بجوائز أخرى ايضا.
وتنافس على الكرة الذهبية 30 لاعبا يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يلعب حاليا لفريق (انتر ميامي) الامريكي وهداف (مانشستر سيتي) الإنجليزي النجم النرويجي إيرلينغ هالاند ومهاجم (باريس سان جيرمان) الفرنسي كيليان مبابي فيما احتل المصري محمد صلاح المركز ال11 في ترتيب أفضل اللاعبين لعام 2023.
وساهم ميسي قائد (إنتر ميامي) بقيادة منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بلقب كاس العالم في قطر 2022.
وفي الجوائز الأخرى فاز نجم (ريال مدريد) جود بيلينغهام بجائزة (كوبا) لأفضل لاعب شاب في العالم لسنة 2023 في حين نال زميله في الفريق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور (جائزة سقراط) التي تمنح للأعمال الخيرية التي يقوم بها اللاعبون حول العالم.
وحصد الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى (الارجنتين) جائزة (ياشين) لأفضل حارس في العالم كما حصدت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة فريق (برشلونة) جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبة في العالم.
وأعلنت (فرانس فوتبول) عن تقديم جائزة أفضل فريق في العام لمانشستر سيتي وذلك للمرة الثانية على التوالي ضمن فعاليات حفل جوائز الكرة الذهبية 2023 وتتويج فريق برشلونة للسيدات بتلك الجائزة ايضا بعد هيمنته على غالبية ألقاب الموسم لدى السيدات.
وتوج النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة (غيرد مولر) لأفضل مهاجم في العالم وهذه الجائزة استحدثتها (فرانس فوتبول) الموسم الماضي وهي تحمل اسم أسطورة ألمانيا ونادي (بايرن ميونيخ) الراحل غيرد مولر.
وهذه السنة تم التصويت من قبل صحفي واحد لكل دولة من ضمن أفضل 100 دولة في تصنيف الفيفا.
وجائزة الكرة الذهبية هي جائزة سنوية تمنح لافضل لاعب كرة قدم في العالم من قبل مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية منذ عام 1956 اذ كانت المجلة هي التي تختار اللاعب الذي سيمنح الجائزة ثم مع مرور الوقت اصبح الاختيار من قبل الصحفيين المختصين بكرة القدم.
وكانت الجائزة تمنح في البداية للاعبين الاوروبيين حتى عام 1995 عندما تم تعديل القانون واصبحت تمنح للاعبين الذين يلعبون في أندية اوروبية من اي جنسية كانوا ثم اعتمد في عام 2007 منحها لجميع اللاعبين في العالم. (النهاية)

م ع / ر ج



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