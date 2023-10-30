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اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الوقف الفوري للاعتداء على غزة

10/30/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 10 (كونا) -- دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى العمل بلا هوادة على الوقف الفوري لاعتداء الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وفتح ممرات إنسانية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.
وأوضحت اللجنة خلال انعقاد دورتها العادية ال77 في مدينة (أروشا) غربي (تنزانيا) من 20 أكتوبر إلى 9 نوفمبر أنها تتابع بقلق الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وآثارها السلبية على سكان المنطقة.
ووجهت اللجنة دعوة للمجتمع الدولي من أجل "العمل بلا هوادة على وقف الاعتداء وفتح الحدود لضمان حرية تنقل الأشخاص العالقين وفتح ممرات إنسانية لتقديم المساعدات للسكان المتضررين".
وفي هذا الصدد دعت اللجنة الإفريقية "الدول الأعضاء في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إلى عدم ادخار أي جهد واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية مواطنيهم في غزة".
كما أعربت عن انشغالها "بخصوص المعلومات التي تفيد بوجود مواطنين من عدد من الدول الأطراف في الميثاق من بين الضحايا في غزة سيما من النساء والأطفال والمسنين ووجود مواطنين من الدول الأطراف في الميثاق من بين أولئك الذين لم يتمكنوا من مغادرة القطاع والتهديدات بتهجير جزء من سكان غزة نحو أراضي جمهورية مصر العربية".
وعبرت اللجنة من جانب آخر عن "قلقها فيما يتعلق برفض دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي لا تزال تنتظر في مصر".
كما أبت ذات الهيئة إلا أن تؤكد على أن "أي أزمة تمس بقطاع غزة الذي لديه حدود برية مع مصر التي هي دولة طرف في الميثاق الإفريقي سيكون له بالتأكيد تبعات سلبية على القارة الإفريقية".
وخلصت إلى التأكيد على "أهمية المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين والتي تكرس مبدأ احترام الحق في الحياة والكرامة الإنسانية". (النهاية)

م ر / ر ج



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