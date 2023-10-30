اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الوقف الفوري للاعتداء على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 10 (كونا) -- دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى العمل بلا هوادة على الوقف الفوري لاعتداء الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وفتح ممرات إنسانية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.
وأوضحت اللجنة خلال انعقاد دورتها العادية ال77 في مدينة (أروشا) غربي (تنزانيا) من 20 أكتوبر إلى 9 نوفمبر أنها تتابع بقلق الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وآثارها السلبية على سكان المنطقة.
ووجهت اللجنة دعوة للمجتمع الدولي من أجل "العمل بلا هوادة على وقف الاعتداء وفتح الحدود لضمان حرية تنقل الأشخاص العالقين وفتح ممرات إنسانية لتقديم المساعدات للسكان المتضررين".
وفي هذا الصدد دعت اللجنة الإفريقية "الدول الأعضاء في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إلى عدم ادخار أي جهد واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية مواطنيهم في غزة".
كما أعربت عن انشغالها "بخصوص المعلومات التي تفيد بوجود مواطنين من عدد من الدول الأطراف في الميثاق من بين الضحايا في غزة سيما من النساء والأطفال والمسنين ووجود مواطنين من الدول الأطراف في الميثاق من بين أولئك الذين لم يتمكنوا من مغادرة القطاع والتهديدات بتهجير جزء من سكان غزة نحو أراضي جمهورية مصر العربية".
وعبرت اللجنة من جانب آخر عن "قلقها فيما يتعلق برفض دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي لا تزال تنتظر في مصر".
كما أبت ذات الهيئة إلا أن تؤكد على أن "أي أزمة تمس بقطاع غزة الذي لديه حدود برية مع مصر التي هي دولة طرف في الميثاق الإفريقي سيكون له بالتأكيد تبعات سلبية على القارة الإفريقية".
وخلصت إلى التأكيد على "أهمية المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين والتي تكرس مبدأ احترام الحق في الحياة والكرامة الإنسانية". (النهاية)
م ر / ر ج
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