وزير الدفاع السعودي يبحث في واشنطن سبل تعزيز الشراكة الدفاعية مع الولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 30 – 10 (كونا) –- أجرى وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان اليوم الاثنين مباحثات مع مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان تناولت سبل تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين ومستجدات الاوضاع في قطاع غزة.
وذكر البيت الابيض في بيان ان سوليفان ووزير الدفاع السعودي ناقشا خلال الاجتماع الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي كانت على مدى عقود بمثابة "حجر الزاوية" للاستقرار والردع الإقليمي.
واضاف البيان ان "مستشار الامن القومي الامريكي أكد التزام الرئيس جو بايدن بالدفاع عن شركاء الولايات المتحدة ضد التهديدات من الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك تلك المدعومة من إيران".
وفيما يتعلق باليمن قال البيان إن سوليفان رحب بالتراجع الكبير في تصعيد الصراع خلال العام ونصف العام الماضيين معربا عن تأييده للجهود التي تقودها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.
وأوضح ان الجانبين بحثا الوضع الحالي بغزة في أعقاب المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأكدا الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية الى سكان غزة.
وأفاد بأن سوليفان والامير خالد بن سلمان شددا كذلك على أهمية العمل من أجل تحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وعلى أهمية ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى لتوسيع الصراع.
وكان وزير الدفاع السعودي قد وصل والوفد المرافق له إلى واشنطن في وقت سابق اليوم بزيارةٍ رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الامريكيين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
أ م م / ر ج
MENAFN30102023000071011013ID1107339761
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