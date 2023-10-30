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وزير الدفاع السعودي يبحث في واشنطن سبل تعزيز الشراكة الدفاعية مع الولايات المتحدة

10/30/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 30 – 10 (كونا) –- أجرى وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان اليوم الاثنين مباحثات مع مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان تناولت سبل تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين ومستجدات الاوضاع في قطاع غزة.
وذكر البيت الابيض في بيان ان سوليفان ووزير الدفاع السعودي ناقشا خلال الاجتماع الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي كانت على مدى عقود بمثابة "حجر الزاوية" للاستقرار والردع الإقليمي.
واضاف البيان ان "مستشار الامن القومي الامريكي أكد التزام الرئيس جو بايدن بالدفاع عن شركاء الولايات المتحدة ضد التهديدات من الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك تلك المدعومة من إيران".
وفيما يتعلق باليمن قال البيان إن سوليفان رحب بالتراجع الكبير في تصعيد الصراع خلال العام ونصف العام الماضيين معربا عن تأييده للجهود التي تقودها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.
وأوضح ان الجانبين بحثا الوضع الحالي بغزة في أعقاب المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأكدا الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية الى سكان غزة.
وأفاد بأن سوليفان والامير خالد بن سلمان شددا كذلك على أهمية العمل من أجل تحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وعلى أهمية ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى لتوسيع الصراع.
وكان وزير الدفاع السعودي قد وصل والوفد المرافق له إلى واشنطن في وقت سابق اليوم بزيارةٍ رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الامريكيين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

أ م م / ر ج



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