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الادارة الأمريكية تعلن إجراءات جديدة لضمان السلامة والأمن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

10/30/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 10 (كونا) -- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين على أمر تنفيذي يضع معايير جديدة للسلامة والأمن في الذكاء الاصطناعي وذلك في ظل مخاوف متعددة ومختلفة ناجمة عن تطور الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على مختلف مناحي الحياة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن أصدر "أمرا تنفيذيا تاريخيا لضمان إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي".
وأضاف البيان أن الأمر التنفيذي "يضع معايير جديدة لسلامة وأمن الذكاء الاصطناعي ويحمي خصوصية الأمريكيين ويعزز المساواة والحقوق المدنية كما يدافع عن المستهلكين والعمال ويشجع الابتكار والمنافسة ويعزز القيادة الأمريكية في جميع أنحاء العالم".
وتابع أنه "كجزء من الاستراتيجية الشاملة لإدارة بايدن-هاريس للابتكار المسؤول يعتمد الأمر التنفيذي على الإجراءات السابقة التي اتخذها الرئيس بما في ذلك العمل الذي أدى إلى التزامات طوعية من 15 شركة رائدة لدفع تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وجدير بالثقة".
وأوضح البيت الأبيض أن الإجراءات الجديدة "خطوات حيوية للأمام في نهج الولايات المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي الآمن والجدير بالثقة".
وشدد على أن الإدارة الأمريكية "سوف تستمر في العمل مع الكونغرس لمتابعة التشريعات المشتركة بين الحزبين لمساعدة أمريكا على الريادة في الإبداع المسؤول".
ويثير التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي مخاوف من انعكاساته على الخصوصية والأمن المتعلق بحماية المعلومات كما يثير مخاوف حول مستقبل التوظيف وابتلاع فرص العمل من قبل الروبوتات. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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