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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/30/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - منتخب دولة الكويت لرفع الأثقال يحصد 29 ميدالية ملونة في منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال للرجال والسيدات والناشئين والناشئات والفريق الكويتي للسيدات يحرز المركز الثاني في البطولة لأول مرة في تاريخ مشاركاته.

القاهرة - الطائرة الكويتية الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي تصل الى مطار العريش الدولي في مصر محملة ب40 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

غزة - السلطات الصحية الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 8306 شهداء و21048 مصابا.

رام الله - شابان فلسطينيان يستشهدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ساعات من استشهاد أربعة آخرين في مدينة (جنين) كما أصيب 22 شابا في مواجهات بمدينة (الخليل) وأصيب آخر في (القدس) بالضفة الغربية.

باريس - النجم الارجنتيني ليونيل ميسي يحقق انجازا جديدا بنيله جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) لهذا العام ليعزز الرقم القياسي بالفوز فيها حيث حصل عليها للمرة الثامنة في مسيرته الحافلة. (النهاية) ر ج

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