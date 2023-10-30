موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - منتخب دولة الكويت لرفع الأثقال يحصد 29 ميدالية ملونة في منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال للرجال والسيدات والناشئين والناشئات والفريق الكويتي للسيدات يحرز المركز الثاني في البطولة لأول مرة في تاريخ مشاركاته.
القاهرة - الطائرة الكويتية الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي تصل الى مطار العريش الدولي في مصر محملة ب40 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.
غزة - السلطات الصحية الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 8306 شهداء و21048 مصابا.
رام الله - شابان فلسطينيان يستشهدان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ساعات من استشهاد أربعة آخرين في مدينة (جنين) كما أصيب 22 شابا في مواجهات بمدينة (الخليل) وأصيب آخر في (القدس) بالضفة الغربية.
باريس - النجم الارجنتيني ليونيل ميسي يحقق انجازا جديدا بنيله جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) لهذا العام ليعزز الرقم القياسي بالفوز فيها حيث حصل عليها للمرة الثامنة في مسيرته الحافلة. (النهاية) ر ج
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