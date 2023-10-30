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قمة عربية طارئة بالرياض 11 تشرين الثاني المقبل

10/30/2023 11:24:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 31 تشرين الأول (بترا)- تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلبا لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الحالي.
وأعلنت الأمانه العامة أنها تلقت طلبا رسميا من كل من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد القمة برئاسة السعودية رئيس الدورة الحالية (32) في العاصمة السعودية الرياض 11تشرين الثاني.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، إن الأمانة العامة قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.
يذكر أن مجلس جامعة الدول العربية عقد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 تشرين الأول الحالي.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
31/10/2023 00:24:08

MENAFN30102023000117011021ID1107339758

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