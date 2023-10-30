قمة عربية طارئة بالرياض 11 تشرين الثاني المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 31 تشرين الأول (بترا)- تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلبا لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الحالي.
وأعلنت الأمانه العامة أنها تلقت طلبا رسميا من كل من دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد القمة برئاسة السعودية رئيس الدورة الحالية (32) في العاصمة السعودية الرياض 11تشرين الثاني.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، إن الأمانة العامة قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.
يذكر أن مجلس جامعة الدول العربية عقد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم 11 تشرين الأول الحالي.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
31/10/2023 00:24:08
MENAFN30102023000117011021ID1107339758
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.