ندوة في الطفيلة التقنية حول قانوني الانتخاب والأحزاب

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 31 تشرين الأول (بترا)- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية، بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي، ندوة بعنوان: "قانوني الانتخاب والأحزاب"، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور نايل الحوامدة، وعدد من الأكاديميين، وحشد من طلبة الجامعة.

وقدمت دعاء العوران من الهيئة المستقلة للانتخاب نبذة مفصلة عن قانوني الانتخاب والأحزاب اللذان يأتيان بحلة عصرية تحاكي رؤية الناخب الأردني، وتحدثت عن تعريف الحزب، والمرتكزات الأساسية لماهية تأسيس الأحزاب، وتنظيم آلية وبرامج عملها، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الأحزاب السياسية، وتنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.

من جهته، أكد الدكتور الحوامدة أهمية إقامة برامج وأنشطة توعوية لتحفيز الشباب للانتساب للأحزاب ذات البرامج الهادفة في ضوء التوجيهات الملكية السامية لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية، من خلال مشاركة الجميع في الإصلاح والتطوير، داعياً الحضور من طلبة وأعضاء الهيئة الإدارية إلى ضرورة الانتساب للأحزاب السياسية.

وقال إن الحرية التي كفلها الدستور الأردني للمواطن تضمنها الرعاية الملكية السامية التي تولي الحريات الشأن العظيم في إدارة شؤون الفرد والمؤسسات.

وفي ختام الندوة، توجه عميد شؤون الطلبة بالشكر للعوران على الشرح التفصيلي الذي قدمته، ووجه شعبة الأحزاب السياسية في عمادة شؤون الطلبة إلى ضرورة استضافة كل ما من شأنه نشر الوعي السياسي المسؤول بين طلبة الجامعة.

--( بترا)

س.م/ هـ ح

31/10/2023 00:19:35