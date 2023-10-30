ندوة في الطفيلة التقنية حول قانوني الانتخاب والأحزاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 31 تشرين الأول (بترا)- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية، بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي، ندوة بعنوان: "قانوني الانتخاب والأحزاب"، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور نايل الحوامدة، وعدد من الأكاديميين، وحشد من طلبة الجامعة.
وقدمت دعاء العوران من الهيئة المستقلة للانتخاب نبذة مفصلة عن قانوني الانتخاب والأحزاب اللذان يأتيان بحلة عصرية تحاكي رؤية الناخب الأردني، وتحدثت عن تعريف الحزب، والمرتكزات الأساسية لماهية تأسيس الأحزاب، وتنظيم آلية وبرامج عملها، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الأحزاب السياسية، وتنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.
من جهته، أكد الدكتور الحوامدة أهمية إقامة برامج وأنشطة توعوية لتحفيز الشباب للانتساب للأحزاب ذات البرامج الهادفة في ضوء التوجيهات الملكية السامية لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية، من خلال مشاركة الجميع في الإصلاح والتطوير، داعياً الحضور من طلبة وأعضاء الهيئة الإدارية إلى ضرورة الانتساب للأحزاب السياسية.
وقال إن الحرية التي كفلها الدستور الأردني للمواطن تضمنها الرعاية الملكية السامية التي تولي الحريات الشأن العظيم في إدارة شؤون الفرد والمؤسسات.
وفي ختام الندوة، توجه عميد شؤون الطلبة بالشكر للعوران على الشرح التفصيلي الذي قدمته، ووجه شعبة الأحزاب السياسية في عمادة شؤون الطلبة إلى ضرورة استضافة كل ما من شأنه نشر الوعي السياسي المسؤول بين طلبة الجامعة.
--( بترا)
س.م/ هـ ح
31/10/2023 00:19:35
MENAFN30102023000117011021ID1107339757
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